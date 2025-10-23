Lissa de Bandana expresó su preocupación por el estado de Lourdes y dijo que denunciará a su ex

Tras la aparición de la cantante de Bandana, su compañera, Lissa, anunció que va a efectuar una denuncia contra Leandro García Gómez por violencia de género.

La denuncia por la desaparición de Lowrdez de Bandana encendió las alarmas de su entorno como del mundo del espectáculo este jueves. Fue su madre, Mabel López, quien efectuó la denuncia el miércoles por la noche debido a que no pudo contactarse con su hija ni conocer su paradero por varios días. No obstante, esta mañana, la propia Lourdes Fernández reapareció y aseguró que se encuentra “bien”.

Tras la confusa y alarmante situación, distintas personas del entorno de Lowrdes manifestaron preocupación por el estado de la artista. Primero, su madre dio fuertes declaraciones a los medios, diciendo que la última vez que vio a la cantante había llegado con “moretones”.

Mirá el video de Lourdes asegurando que "está bien" El Video Que Publicó Lourdes Fernández Tras Su Denuncia Por Desaparición Minutos más tarde, su compañera de banda, Lissa Vera, también se pronunció al respecto a través de un mensaje plasmado en una historia de Instagram. “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes. Como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado Fer Cortez, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, reveló la cantante apenas se dio a conocer la noticia de su desaparición.

Captura de pantalla 2025-10-23 140525 Recientemente, luego de que la propia Lourdes anunciara que se encuentra bien, Lissa volvió a subir otra historia asegurando que se encontraba en camino a “Lavalle 1250, Tribunales, para formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”.