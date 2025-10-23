Tras la preocupación por Lourdes Fernández de Bandana, su amiga Lissa Vera tomó una drástica determinación

En medio de una preocupante situación que atraviesa la cantante en su vida personal, su colega no se quedó de brazos cruzados para defender a su amiga.

La angustia por el estado de salud de su compañera la llevó a intervenir de lleno.

Una profunda inquietud sacude el ambiente artístico y acapara la atención de los medios. La madre de Lourdes Fernández, exintegrante del grupo de música pop Bandana, ha reportado la preocupante ausencia de su hija. La angustiada mujer detalló que ha perdido contacto físico con su hija desde el pasado 4 de octubre, a excepción de una comunicación para el día de la madre el pasado domingo 19, un dato que ha encendido todas las alarmas.

Luego de que las fuerzas de seguridad desplegaran un operativo para localizar a la vocalista, una de sus colegas de Bandana, Lissa Vera, manifestó su gran preocupación públicamente. Valiéndose de sus cuentas en las plataformas digitales, la intérprete compartió una declaración que evidenció el malestar que le produce el suceso que envuelve a su compañera.

"Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes", redactó la cantante en su publicación, confirmando así la extrema situación. Lissa Vera dejó en claro que su involucramiento excede lo personal, llevando la situación al ámbito judicial para obtener respuestas con la mayor celeridad posible, y de forma articulada con su letrado de confianza.

El paradero de Lourdes Fernández: la preocupación de una colega de Bandana La preocupación y la decisión de Lissa Vera tras la desaparición de Lourdes Fernández La preocupación y la decisión de Lissa Vera tras la desaparición de Lourdes Fernández. Video: Intrusos (América TV) A continuación, la vocalista agregó detalles sobre los pasos a seguir: "Como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, Fernando Cortez, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella". La compañera de Lourdes Fernández confirmó que estaban tomando medidas concretas e inmediatas para activar la investigación. Horas después Lourdes apareció en redes sociales intentando llevar tranquilidad con un video que no dejó a nadie tranquilo. Además un periodista de América TV la llamó por teléfono al aire, ella respondió balbuceando frases que no podían entenderse bien.

Lissa Vera posteo 1 Lissa Vera, la colega de Lourdes Fernández que intervino legalmente para proteger a la artista. Foto: Instagram @lissavera Lissa Vera no dudó en recurrir a la Justicia Para concluir su mensaje, la celebrity que compartió el éxito de Bandana fue categórica respecto a la urgencia de su accionar: "En este momento nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia". Es crucial rememorar que, hace tan solo unas semanas, se había anticipado el retorno de la banda a los escenarios con la participación estelar de Lissa Vera, Virginia de Cunha, Valeria Gastaldi y, precisamente, Lourdes Fernández. El disc-jockey Tommy Muñoz había anunciado el reencuentro del grupo para la celebración TM+35 en Moscú Buenos Aires, programado para el próximo 23 de noviembre, con entradas ya disponibles para el público.