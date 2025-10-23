Quién es Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana

El ex de la cantante de Bandana Lourdes Fernández ya había tenido antecedentes penales antes de comenzar su relación con la artista.

En las últimas horas, Leandro García Gómez, ex de la cantante de Bandana Lourdes Fernández volvió a estar en el medio de la polémica tras la denuncia realizada por Mabel López, madre de Lourdes. Esta mañana, la artista apareció con un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Quién es el ex de Lourdes Fernández En 2019, previo a su relación con la cantante de Bandana, García Gómez había sido denunciado por violencia de género por Natalia Orlivieski. Según reveló la periodista Mercedes Ninci, en aquella ocasión “había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 21”.

En 2022, Lourdes denunció a García Gómez por violencia de género. En aquella oportunidad, Lourdes publicó en sus redes sociales una historia en la que invitaba a las víctimas de violencia a denunciar. “Si pasa, denuncien. No tengan miedo. El amor no duele”, escribió la artista sobre una imagen suya con golpes en la cara.

La denuncia contra su ex La cantante formalizó ante la Justicia la denuncia en la que relató distintas situaciones de violencia física y verbal sufridas durante su relación con el empresario. “Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia (…). Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, relataba Lourdes en la denuncia presentada en 2022 contra su expareja.

Lourdes Fernández El abogado de Lourdes compartió una carta. Instagram - @lowrdez Además, describió cómo fue la última situación de violencia, ocurrida el 23 de noviembre de 2022. Según su relato, había ido a visitarlo y, tras algunos días de convivencia, él le exigió detalles sobre sus vínculos recientes. Ante la respuesta, la reacción del empresario fue agresiva: “Me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”, señaló.