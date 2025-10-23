"El amor no duele", la denuncia de Lourdes de Bandana contra su ex por violencia de género

Este jueves, Mabel López, la mamá de la cantante Lourdes Fernández , conocida artísticamente como Lowrdez, denunció su desaparición . La mujer realizó la denuncia por la desaparición de la integrante del exitoso grupo Bandana a través de un correo electrónico a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y derivada a la Comisaría Vecinal 14B, que inició la búsqueda.

En la denuncia por la desaparición de su hija, la mujer apuntó contra la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez , a quien la misma cantante había denunciado por violencia de género en 2022.

Según consta en el escrito, Mabel López manifestó que no ha tenido contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconoce su paradero actual. La mujer expresó su preocupación por la situación y solicitó la intervención de las autoridades para localizarla.

En la misma denuncia, la mujer mencionó a García Gómez, quien fue acusado por la artista en 2022 por violencia de género.

En aquella oportunidad, Lourdes publicó en sus redes sociales una historia en la que invitaba a las víctimas de violencia a denunciar. “ Si pasa, denuncien. No tengan miedo. El amor no duele ”, escribió la artista sobre una imagen suya con golpes en la cara.

Ese mismo año, la cantante formalizó ante la Justicia la denuncia en la que relató distintas situaciones de violencia física y verbal sufridas durante su relación con el empresario. “Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia (…). Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, relataba Lourdes en la denuncia presentada en 2022 contra su expareja.

Además, la artista describió cómo fue la última situación de violencia, ocurrida el 23 de noviembre de 2022. Según su relato, había ido a visitarlo y, tras algunos días de convivencia, él le exigió detalles sobre sus vínculos recientes. Ante la respuesta, la reacción del empresario fue agresiva: “Me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”, señaló.

Lourdes de Bandana

En el mismo documento, Lourdes indicó que, durante la noche, cuando García Gómez dormía, accedió a su teléfono utilizando su huella digital y descubrió mensajes con otras mujeres. Fue en ese momento, según declaró, que se produjo una nueva agresión. “Me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular”, afirmó.

El reencuentro entre Lourdes y su expareja

Pese a la denuncia y lo vivido, en mayo de 2025, la artista se volvió a mostrar junto a su expareja en una foto de Instagram, provocando preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos.

En el mismo posteo, la artista le pidió disculpas a Leandro. “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”, expresó.