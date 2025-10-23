Lissa Vera sufrió una preocupante descompensación en tribunales: teme por la vida de Lourdes Fernández

La artista pop atraviesa momentos de extrema gravedad. Su compañera de Bandana tuvo una crisis nerviosa al formalizar una denuncia en su nombre.

A raíz de la inesperada desaparición de Lourdes Fernández, la popular vocalista y exmiembro de Bandana, el ambiente artístico y los medios no dejaron de preocuparse. Aunque la artista apareció horas después, publicando un videoclip en sus perfiles sociales donde aseguraba encontrarse en buen estado, la inquietud de sus amistades y su entorno cercano no se desvaneció. Lissa Vera, su colega histórica del quinteto, vivió un episodio de nerviosismo tal que sufrió un colapso físico en la vía pública inmediatamente después de presentar una acción legal ante la justicia contra la actual pareja de su colega.

En las inmediaciones de Tribunales, Lissa se presentó este jueves en compañía de su asesor legal para formalizar una acusación contra el novio de Lourdes, señalándolo como posible responsable de la situación de ausencia que preocupó a todo su entorno. Las cámaras del programa Intrusos (América TV) capturaron numerosos momentos de alta carga emocional. A Lissa se la pudo observar profundamente afligida, llevando anteojos oscuros y una bebida cola, mientras intentaba recuperarse del shock vivido.

Lissa Vera al límite: denuncia y descompensación en Tribunales Lissa Vera se descompuso tras denunciar al novio de Lourdes Fernández Lissa Vera se descompuso tras denunciar al novio de Lourdes Fernández. Video: Intrusos (América TV) Según reportó la cronista del ciclo televisivo conducido por Pallares y Lussich, la cantante expresó abiertamente "que tiene miedo y teme por su vida. Dice que este hombre es un violento, maneja las redes de Lourdes, en otras oportunidades les ha cambiado pasajes de avión a las Bandana cuando trabajaban juntas y no es la primera vez que ejercita violencia en contra de Lourdes". La notera de Intrusos aportó pormenores que la propia Lissa confió a la producción: "También nos dijo que le llamó la atención las anginas de Lourdes y dio a entender que esa tomada de garganta podría ser síntoma de un ahorcamiento por parte de él".

La reportera explicó que el desborde emotivo de Vera fue tan intenso que "cuando la vio tan quebrada, su abogado la hizo entrar a Tribunales porque no podía hablar, estaba llorando, tuvo que apoyarse en un árbol y le acercaron una gaseosa, parece que le bajó la presión". La situación se volvió tan crítica que la artista no pudo continuar brindando declaraciones a los medios de comunicación y tuvo que ser contenida y asistida antes de proseguir con el trámite judicial iniciado.