Desapareció Lourdez Fernández, cantante de Bandana: todo lo que se sabe

La madre de la artista manifestó que no sabe nada de su hija desde el 4 de octubre. Este jueves se presentó ante las autoridades.

Mabel López, madre Lourdez Fernández, cantante de Bandana, se presentó este jueves ante las autoridades y denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Si bien se ratificó la denuncia formal, la cantante continúa activa en sus redes sociales.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

bandana banda En el escrito también se denuncia a Leandro García Gómez, pareja de Lourdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.