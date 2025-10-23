"Dios quiera que zafes del golpeador psicópata": el desgarrador posteo de una amiga de Lourdes Fernández

Una amiga de la cantante de Bandana Lourdes Fernández subió una historia a sus redes y apuntó contra el ex de la artista.

Este jueves por la mañana, la cantante de Bandana Lourdes Fernández compartió un video en sus redes sociales donde se mostró impactada por la denuncia que había realizado su madre acerca de su desaparición. En las últimas horas, una amiga de la artista apuntó fuertemente contra el ex de Lourdes.

“Dios quiera que zafes del golpeador psicópata”, dice la historia de Instagram que compartió Ioja, amiga de Lourdes, refiriéndose a Leandro García Gómez, expareja de la cantante.

Lourdes amiga Bandana Instagram ioja.soundsystem Cabe destacar que en 2022, Lourdes había denunciado por violencia de género a García Gómez. Sin embargo, en mayo de 2025 la artista se volvió a mostrar junto a su expareja en una foto de Instagram. “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”, expresó la cantante de Bandana.

Qué dijo la amiga de Lourdes En diálogo con el programa Puro Show, Ioja indicó: “Estoy muy angustiada, Lourdes está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón”.

A su vez, se mostró muy angustiada ya que en los últimos días la vio muy lastimada a su amiga. “Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir Diclofenac para que pueda recuperarse”. Y agregó: “se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí, lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza”.