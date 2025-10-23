El fuerte relato de la mamá de Lourdes de Bandana: "Vino llena de moretones"

Este jueves, la noticia de la desaparición de Lourdes Fernández , también conocida por su nombre artístico Lowrdez, generó alarma y confusión en todo el país. Fue la madre de la cantante de Bandana , Mabel López, quien realizó la denuncia sobre la desaparición de su hija por medio de un correo al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, fue la propia Lourdes la que desmintió su desaparición.

En diálogo con los periodistas del programa Desayuno Americano (América TV), Mabel contó que el último contacto personal que tuvo con su hija fue el 4 de octubre, cuando la artista asistió a su cumpleaños en el salón de usos múltiples del edificio donde vive.

En la entrevista, López relató que durante ese encuentro observó que su hija tenía el cuerpo lleno de moretones. Según explicó, la cantante les dijo que se había caído por la escalera, pero la familia sospechó que las lesiones podían deberse a otra causa. “A esa reunión llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera”, afirmó.

Asimismo, la madre aseguró que, pese a los intentos de conversar con ella, la joven mantuvo la misma versión y evitó profundizar en los hechos. Días después, la familia perdió todo contacto. “Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso no supe nada más”, señaló.

El miércoles 22 de octubre por la tarde, López decidió presentar una denuncia formal por desaparición en la Comisaría Vecinal 14B de Palermo. La presentación se hizo por correo electrónico, con carácter de urgente. Desde entonces, las autoridades policiales y judiciales trabajan para dar con el paradero de la artista.

La denuncia derivó en un operativo en el edificio de la calle Ravignani 2186, donde residía la cantante. En ese marco, el personal policial de la comisaría interrogó a Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes que había denunciado por violencia de género en 2022.

La conflictiva relación entre Lourdes y su expareja

El vínculo entre Lourdes y su expareja, García Gómez había sido objeto de denuncias anteriores. En noviembre de 2022, la cantante se presentó ante la Justicia y también utilizó sus redes sociales para exponer situaciones de violencia durante su relación. En ese momento, compartió una imagen donde se la veía con lesiones y escribió: “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”.

El Video Que Publicó Lourdes Fernández Tras Su Denuncia Por Desaparición

Durante una emisión del programa A la tarde (América TV) se difundió parte del escrito judicial presentado por la artista en esa oportunidad. “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, sostuvo entonces Lourdes.