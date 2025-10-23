Leandro García Gómez es la expareja de Lourdes Fernández, integrante del grupo musical Bandana. En medio de la incertidumbre por su paradero y tras un allanamiento en la vivienda del hombre, decidió salir a la calle y fue rápidamente abordado por los periodistas que se encontraban en el lugar.

En cuanto le consultaron por su ex pareja, el García sostuvo: "No sé decirte la última vez que vi a Lourdes" y también apuntó sobre la denuncia que realizó su ex suegra por la supuesta desaparición de la artista. Además, dejó en claro que la cantante "hizo un post por mi cumpleaños, no tengo nada que ver, déjense de joder".

"Lourdes está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS. Sé que está ahí porque me lo dijo una amiga de ella y ya lo avisó al juzgado. Está donde ella quiere estar", expresó el hombre respecto al paradero de la cantante.

Video: el picante cruce entre la expareja de Lourdes Fernández y los periodistas La expareja de Lourdes Fernández enfrentó a los periodistas y generó polémica con sus frases Luego, cruzó fuertemente a los periodistas que lo estaban rodeando y llevó la conversación para el lado político: "Se divirtieron toda la mañana con este tema, mientras no hablan de cómo le fue a Trump con Milei. no hablan de cómo estamos, del dólar, de Trump, va a cambiar todo con las elecciones".