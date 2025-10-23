Preocupación por Lourdes Fernández: el angustiante posteo de su hermana

Ana, hermana de la cantante de Bandana, se expresó en su cuenta de Instagram tras lo ocurrido.

La mañana del jueves estuvo muy movilizada en el ámbito de la farándula luego de que la madre de Lourdes Fernández, miembro del grupo Bandana, radicó una denuncia por la desaparición de su hija. En medio de todo esto, la artista publicó un llamativo video en la que expresaba que se encontraba bien.

Sin embargo, hay más dudas que certezas respecto al tema y quien decidió ir a la Justicia fue Lissa Vera, amiga de Lourdes. En declaraciones con la prensa, ella expresó que "prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta".

También se expresó Ana Fernández, hermana de la cantante, y dejó un fuerte mensaje en medio de toda la preocupación que generó la pérdida de contacto con la intérprete: "Incertidumbre. Muchas preguntas. Pocas respuestas".

El posteo de la hermana de Lourdes Fernández

El mensaje de la hermana de Lourdes Fernández. Este mensaje deja en claro la preocupación que tienen sus familiares por saber el paradero de la cantante. En el clip que Lourdes compartió en sus redes, expresó que "alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es".