Preocupación por Lourdes Fernández: aseguran que su estado es crítico y estuvo al borde de una sobredosis
La artista fue rápidamente atendida por el personal médico que llegó al lugar y se conocieron detalles de su salud.
Lourdes Fernández fue rescatada por personal policial luego de estar durante todo el jueves en la casa de su expareja, quien fue detenido. Ángel de Brito y Yanina Latorre fueron quienes dieron esta información y sorprendieron a todos los televidentes.
" Cuando fue la policía al principio, la llevó él a la terraza y la policía no encontró nada", subrayó el periodista. También destacó que "en estos momentos estaría siendo detenido este señor y rescatada Lourdes".
Minutos después, Pasó en América siguió de lleno con el tema. Fue en este programa donde el conductor hizo una fuerte revelación sobre el estado de salud de la artista y preocupó a todos: "Está la ambulancia del SAME, se la van a llevar en un estado crítico, al borde de la sobredosis, está confirmado que tiene intoxicación".
Video: Lourdes Fernández fue atendida por personal del SAME
En el programa hablaron con una de las amigas de Lourdes y le consultaron sobre la expareja de la artista: "Yo puedo esperar de ese tipo que le haya hecho cualquier cosa. No es una persona que quiera el bien de ella".
"Es un maltratador, un psicópata que lo único que quiere hacer con Lourdes es apagarla de alguna forma. Lourdes es una mujer con mucha luz, una artista increíble y lo único que quiere hacer es apagarla porque debe ser un Bandana frustrado", comentó la joven en comunicación con el programa de América.