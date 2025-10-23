Intervención policial: rescatan a Lourdes Fernández y aseguran que su expareja la tenía secuestrada
En LAM dieron a conocer una fuerte información sobre el paradero de la cantante y personal policial acciona en el departamento.
Lourdes Fernández despertó una seria preocupación luego de que perdió absoluto contacto con su madre y fue ella quien decidió radicar la denuncia. En medio de todo esto, la policía llegó al departamento de la expareja para allanar el lugar.
Si bien no pudieron dar con Lourdes en ese momento, en horas de la noche finalmente oficiales se dirigieron al lugar para rescatar a la artista, quien se encontraba en la vivienda. Ángel de Brito y Yanina Latorre revelaron la fuerte información en LAM: "Su familia, sus amigas y su entorno creen que él la tiene sedada con ansiolíticos ahí adentro", comentó el conductor.
Video: afirman que la expareja de Lourdes Fernández la tenía secuestrada
Luego, agregó: "Cuando fue la policía al principio, la llevó él a la terraza y la policía no encontró nada", subrayó el periodista. También destacó que "en estos momentos estaría siendo detenido este señor y rescatada Lourdes".
Yanina Latorre, amplió la información y comentó: "Cada vez la tenía más sedada, acaban de entrar, estaba Lourdes, está el tipo y él está siendo detenido y los están llevando". La panelista de LAM destacó que "él va preso en estos momentos y ella estuvo ahí todo el día".
En horas de la tarde, el ex de Lourdes enfrentó fuertemente a los periodistas que se encontraban en el lugar. Mientras le consultaban por la cantante, él esquivó en todo momento hablando sobre la situación política del país.