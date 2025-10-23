En LAM dieron a conocer una fuerte información sobre el paradero de la cantante y personal policial acciona en el departamento.

De Brito y Yanina Latorre confirmaron que rescataron a la cantante y su ex podría quedar preso. Foto: Instagram/ @lowrdez.

Lourdes Fernández despertó una seria preocupación luego de que perdió absoluto contacto con su madre y fue ella quien decidió radicar la denuncia. En medio de todo esto, la policía llegó al departamento de la expareja para allanar el lugar.

Si bien no pudieron dar con Lourdes en ese momento, en horas de la noche finalmente oficiales se dirigieron al lugar para rescatar a la artista, quien se encontraba en la vivienda. Ángel de Brito y Yanina Latorre revelaron la fuerte información en LAM: "Su familia, sus amigas y su entorno creen que él la tiene sedada con ansiolíticos ahí adentro", comentó el conductor.

Video: afirman que la expareja de Lourdes Fernández la tenía secuestrada Intervención policial: rescatan a Lourdes Fernández y aseguran que su expareja la tenía secuestrada Luego, agregó: "Cuando fue la policía al principio, la llevó él a la terraza y la policía no encontró nada", subrayó el periodista. También destacó que "en estos momentos estaría siendo detenido este señor y rescatada Lourdes".

Captura de pantalla 2025-10-23 220804 Lourdes Fernández se encontraba en el departamento de su expareja. Foto: captura de video/ América TV. Yanina Latorre, amplió la información y comentó: "Cada vez la tenía más sedada, acaban de entrar, estaba Lourdes, está el tipo y él está siendo detenido y los están llevando". La panelista de LAM destacó que "él va preso en estos momentos y ella estuvo ahí todo el día".