Cristina Pérez, en shock ante nuevos detalles sobre el ex de Lourdes Fernández y su vinculación con el kirchnerismo

Cristina Pérez dialogó este jueves en su programa Siempre+ (LN+) con Lissa Vera, integrante Bandana que reveló escalofriantes detalles sobre la tóxica relación entre Lourdes Fernández y su expareja. La entrevistada llegó al estudio de televisión tras presentarse en Tribunales, y su declaración se produjo un par de horas antes de la intervención policial que derivó en el rescate de la cantante, que permanecía reducida en el departamento de su expareja. Las autoridades procedieron en ese momento a la inmediata detención del agresor.

Visiblemente consternada, Vera le detalló a Pérez : "Lourdes está en una relación totalmente tóxica, en donde hay un amor totalmente esclavizado, muy violento. Ella de alguna manera se siente culpable de todo lo que pasa, y culpa a las personas que intentamos ayudarla de meter piedras en su relación, es típico, es muy de manual. Yo sé que a partir de hoy voy a tener problemas con mi amistad con ella. Ojalá que no, que entienda desde el lugar en el que yo me estoy manifestando hoy acá en el programa, cómo me manifesté hoy en Tribunales, que entienda desde qué lugar lo estoy haciendo. Estamos todos preocupados".

Luego, Lissa Vera le contó a Cristina Pérez que Lourdes Fernández atraviesa un historial de cinco años de agresiones, desde el momento en que la artista conoció a su expareja en 2020. "Creo que el regreso de Bandana fue el punto de inflexión. No estoy sola para lidiar con esto, para lidiar con la situación de Lourdes están mis compañeras también. De hecho, Valeria (Gastaldi) fue la que llamó a la mamá de Lourdes para que vea en qué situación estaba".

En tanto que sobre el video que compartió Fernández este jueves en la mañana, tildando de "locura" la idea de su presunta desaparición y argumentando un cuadro de gripe, Vera retrucó: "Me pareció que tenía dos moretones, no se veía moretoneado, pero estaba como hinchada de golpes. Y además sé que hace veinte días atrás también la golpeó y le fisuró una costilla, aparentemente, según me dijo la madre".

Además, Lissa Vera recordó la instancia en que la propia Lourdes Fernández se mostró con moretones a través de las redes sociales, denunciando públicamente a su ex. En este sentido, la entrevistada remarcó que más allá de las consecuencias, es clave la lucha por la integridad de su compañera. "¿Voy a esperar a arrepentirme de no haber dicho nada? ¿A hacerle un recital tributo? Yo quiero que esté viva hoy", enfatizó angustiada la cantante.

En shock ante los detalles, Cristina Pérez resaltó que en toda su carrera no recuerda un caso tan público, en el que tantas personas hayan estado al tanto sobre el peligro que corre alguien. Además, la conductora no ocultó su perplejidad de que todo esto ocurra en la previa de los shows que dará Bandana en el marco de su 25 aniversario. Sobre este punto, Lissa Vera remarcó: "Él siempre la saboteó, ha saboteado shows y viajes, ha cambiado pasajes".

Por último, Lissa Vera señaló respecto al ex de Lourdes Fernández: "Yo lo que me pregunto es por qué no está preso con todo lo que hay en contra suyo. Además, hasta donde tengo entendido él está en la política, tenía un vínculo con el gobierno anterior, y me da un poco de vértigo eso. Tiene un buen sueldo, tenía vínculos no sé si con Máximo Kirchner. Se debería averiguar si tiene protección política, pero es raro que siga caminando por la vida cuando todo el mundo sabe lo que está padeciendo Lourdes".

Sólo un par de horas antes del rescate de su compañera de Bandana, Lissa Vera le remarcó a Cristina Pérez: "Yo no quiero ver el desenlace de esta historia, quiero frenarlo antes, si es posible. Por eso estoy acá, y por eso voy a ir hasta las últimas consecuencias desde el lugar que me toque a mí. Por más que ella se enoje y no me hable el resto de su vida, pero la prefiero viva y enojada".