Cristina Pérez reveló un predictor sobre lo que podría pasar con Javier Milei en las elecciones

En el día del cumpleaños del Presidente, la conductora anticipó el resultado de un indicador que anteriores oficialismos han tenido en cuenta en la previa de sus performances en las urnas.

Cristina Pérez y un indicador que podría ilusionar a Javier Milei en la previa de las elecciones. Foto: captura de video LN+.

Cristina Pérez reveló este miércoles en su programa Siempre+ (LN+), un predictor frecuentemente tomado en cuenta en la previa de las elecciones por cada oficialismo, que podría ser considerado como un indicador sobre el posible destino de Javier Milei.

"Vamos ahora a un predictor, ya saben que encuestas no podemos mostrar", aclaró la conductora sobre la vigencia del plazo establecido por el cronograma electoral, por el cual se prohíbe la divulgación de resultados de encuestas.

Acto seguido, Cristina Pérez remarcó: "Nosotros no las mostramos tampoco, a mí no me gusta contar encuestas porque después nos comemos el sapo de los encuestadores". Sin mencionar en un principio a Javier Milei, la periodista les preguntó a sus colegas de ciclo: " ¿Es cierto que el índice de confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella coincide con el voto a los oficialismos?".

Tras una respuesta afirmativa de su panel, con los comunicadores definiendo a este porcentaje como "uno de los mejores indicadores" de cara a distintas elecciones, Pérez detalló en alusión al número que podría ilusionar a Milei: "Bueno, el índice de confianza de la Di Tella del mes pasado dio 39,1%. Si esto fuera un predictor, ¿festejan tres días seguidos, no? ".

Continuando con este planteo, la conductora subrayó: "Alejandro Catterberg, que dirige Poliarquía, dice que es un buen parámetro el indicador para medir el voto al oficialismo, pero considerando los resultados de otras elecciones, alquien que conoce mucho este índice me decía 'puede ser 35, 36 teniendo en cuenta el índice del mes pasado'".