Cumpleaños, descanso y campaña: Javier Milei celebra sus 55 años en Olivos a días de la elección

Javier Milei celebra este miércoles 22 de octubre su cumpleaños número 55, con una jornada sin agenda pública y una reunión privada en la residencia de Olivos , según confirmaron fuentes oficiales.

Nacido en 1970, Milei llega a su aniversario en medio del tramo final de la campaña electoral, a solo días del cierre previsto para el jueves en Rosario, donde encabezará la última caravana de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones legislativas del domingo.

Voceros del Ejecutivo indicaron que el mandatario dedicará el día a descansar y compartir con su círculo íntimo antes de retomar la actividad proselitista, que en las últimas semanas lo llevó por distintas provincias del país.

Este martes, el jefe de Estado encabezó una caravana en Córdoba , acompañado por su hermana y presidenta de LLA, Karina Milei, y por el candidato a diputado Gonzalo Roca. Desde la parte trasera de una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores con un megáfono:

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo. Les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta”, dijo. Milei destacó que su gestión “terminó con los piquetes” y aseguró que “los índices de inseguridad son los más bajos de la historia”. Además, sostuvo que “la inflación hoy es del 30% y para mitad del año que viene habrá desaparecido”.

Durante el acto, Lilia Lemoine se fotografió con simpatizantes, mientras el diputado Gabriel Bornoroni encabezó la comitiva local. A pocos metros, manifestantes de izquierda se movilizaron detrás de un vallado policial sin que se produjeran incidentes.

Camino a Rosario: el cierre de campaña

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes por la tarde. Foto: Presidencia de la Nación Javier Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Rosario en un contexto de máxima tensión para el Gobierno. Presidencia de la Nación

En su discurso, Milei recordó el papel clave de Córdoba en su triunfo de 2023: “Córdoba fue la que más nos ayudó para ganarle a (Sergio) Massa. No aflojen: La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, exclamó ante los militantes.

El cierre será en Rosario, donde este jueves encabezará la última caravana nacional antes de los comicios del domingo. Tras las elecciones, el Gobierno planea una reconfiguración del Gabinete, mientras se definen los nuevos liderazgos en el Congreso de la Nación.