Milei encabezó otro acto en Córdoba: "Estamos exterminando la inseguridad y el narcotráfico"

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la tarde un nuevo acto partidario en Córdoba, a cinco días de las elecciones legislativas. Volvió a mostrarse con candidatos locales y ya piensa en su acto de cierre de campaña el próximo jueves en Rosario.

"Estamos exterminando la inseguridad y el narcotráfico", aseguró el mandatario, quien se mostró en el centro de la capital provincial, junto a cientos de seguidores. Repitió el mismo formato habitual. Se subió a una camioneta en medio de una multitud, tomó un megáfono y habló algunos minutos.

Junto a Karina Milei , el jefe de Estado dijo: “Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando nosotros llegamos y sinceramos las variables era 57%. Y hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de personas. Y antes había seis millones de argentinos que no comían, y hoy sí comen”.

“Había 9 mil piquetes por año y hoy son cero, terminamos con los piquetes”, afirmó el líder libertario, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

“No aflojen”, cerró Milei, quien planteó que el peronismo busca que Argentina “se convierta en Cuba o Venezuela”.

La actividad electoral del mandatario ocurrió en medio de un amplio operativo de seguridad que buscó separar el acto de La Libertad Avanza con una marcha que repudió la presencia de Milei, generando tensión en el centro de Córdoba.

De manera sorpresiva, el presidente no tiene una actividad mañana. Este miércoles cumplirá años y no se desprenden actividades electorales ni tampoco reuniones de gabinete. Tenía un acto en Ezeiza, pero lo suspendió.

Por lo pronto, protagonizará el cierre de campaña en el Parque España, en pleno centro de la ciudad de Rosario, donde estará gran parte de los funcionarios nacionales y la mayoría de los candidatos de todo el país.