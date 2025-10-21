Eduardo Feinmann pronosticó los cargos en los que habría sorpresas en el nuevo Gabinete de Javier Milei

Este martes, Eduardo Feinmann compartió su pronóstico sobre la configuración del nuevo Gabinete de Javier Milei tras las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Durante el pase con Pablo Rossi en A24, el conductor señaló los cargos en los que considera que habrá sorpresivos nombramientos.

"Alguien escuchó alguna conversación de que hoy hubo gritos en la Casa de Gobierno. Hay nervios", comenzó Feinmann antes de entrar en tema sobre los movimientos que habrá en el Gabinete. Luego, el periodista anticipó: " Yo creo que el presidente va a jugar fuerte con algunos números dos en algunos ministerios. Creo que puede llegar a haber una sorpresa tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Defensa".

Ante la consulta de su colega sobre si puede haber algún "tapado" entre los integrantes del nuevo Gabinete de Milei, Eduardo Feinmann respondió: "Sí, creo que quizás alguien que nadie espera en la Cancillería". En este sentido, los conductores descartaron la posibilidad de que Nahuel Sotelo, quinto candidato a diputado por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, y actual secretario de Culto y Civilización, ocupe el lugar de Gerardo Werthein.

Los anticipos de Eduardo Feinmann sobre el nuevo gabinete de Javier Milei Eduardo Feinmann pronosticó sorpresas en el nuevo Gabinete de Javier Milei Sobre el funcionario que accedería a la Cancillería, Feinmann destacó que es alguien muy bien visto por Javier Milei y su hermana Karina. A su vez, el comunicador remarcó que no vislumbra a Mauricio Macri como parte del Gabinete, tal como se especuló en los últimos días.

Por otro lado, Eduardo Feinmann recordó que habrá algunos cambios obligados en el Gabinete, puesto que algunos de los candidatos de La Libertad Avanza en estas elecciones, como Patricia Bullrich y Luis Petri, deberán abandonar los ministerios que encabezan para ocupar sus bancas en el Congreso. El conductor consideró que Milei configurará su nuevo entorno a partir de los resultados que arrojen las urnas, y remarcó que tras la paliza que recibió el oficialismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, apenas hubo un cambio cosmético, como el de la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior.