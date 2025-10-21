¿Danza de nombres o purga? El Gabinete que analiza Milei para después del 26-O

Javier Milei ya piensa en el día después del 26 de octubre. Con su palabra presidencial devaluada y un programa económico que sobrevive gracias al pulmotor prestado por Donald Trump, tras las elecciones legislativas de este domingo, el Gobierno Nacional deberá reconfigurar su gabinete si quiere enderezar su gestión y recuperar la gobernabilidad erosionada desde el cachetazo electoral recibido el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, el Presidente confirmó este martes ante la TV Pública que moverá piezas en su gestión: "De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

A los cambios obligados por las salidas del vocero Presidencial, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich -que desembarcarán en la actividad legislativa a partir del 10 de diciembre- la Casa Rosada también analiza modificaciones sustanciales en Cancillería y jefatura de Gabinete, dos áreas clave de cara a la segunda etapa de gestión, teniendo en cuenta el acuerdo con EE.UU y los lazos políticos domésticos que Milei debe recomponer tras haberlos detonado.

La Casa Rosada se prepara para una purga política de alto voltaje. La primera ficha que caerá es la del canciller Gerardo Werthein, que “no seguirá después del 26 de octubre”, según confirmaron fuentes oficiales. Su presunta salida mantiene a la Cancillería virtualmente paralizada en un momento clave para Javier Milei y su equipo económico, en pleno diálogo con la administración de Donald Trump. Mientras tanto, en Balcarce 50 ya barajan nombres como los de Carlos Ruckauf o Úrsula Basset, abogada conservadora cercana a Karina Milei y fuente de consulta permanente en la Cancillería, para reemplazarlo.

Pero la bomba más potente estallaría en la Jefatura de Gabinete. Desde los pasillos de la Rosada aseguran que Guillermo Francos prepara su salida ante el posible desembarco formal de Santiago Caputo, el ministro coordinador blue del presidente. Diversas fuentes manifestaron a MDZ que Francos rechazaría pasar a la Cancillería y que “no solo Werthein encuentra incompatibilidades de todo tipo con la llegada formal de Caputo al gobierno, sino que es una sensación que muchos le atribuyen al propio Francos”.

Javier Milei, junto a Karina Milei y Guillermo Francos. Foto: Reuters Javier Milei, junto a Karina Milei y Guillermo Francos. Foto: Reuters

En los pasillos del poder se escucha una frase que sintetiza la interna: “Hay ministros que dicen que si sin lapicera Santiago Caputo tiene el poder que tiene, lo que va a ser cuando tenga lapicera”.

Cambios en Seguridad, rosca y comunicación

El rediseño alcanza a casi todo el gabinete. En Seguridad, suena fuerte Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional, aunque también el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, quienes aparecen como alternativa a Patricia Bullrich. En Justicia, Guillermo Montenegro se perfila para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, mientras que en Defensa los nombres en danza son los del brigadier y Jefe del Estado Mayor, Xavier Isaac, y el de María Luciana Carrasco, actual jefa de Gabinete de esa cartera.

Para Interior, Milei analiza al primer candidato por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional Diego Santilli o el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo; en Vocería Presidencial podría desembarcar Javier Lanari en lugar de Manuel Adorni. Incluso en áreas sensibles como Energía e Infraestructura, la última palabra la tendrá Santiago Caputo.

La sombra de Mauricio Macri y los deseos de Caputo

En paralelo, el expresidente Mauricio Macri busca cobrarse un lugar en la gestión libertaria colocando a propios en el gabinete libertario. Propuso el regreso de dos hombres de su confianza: Guillermo Dietrich, exministro de Transporte —quien suena justamente para volver a esa área—, y Javier Iguacel, exministro de Energía. Ambos, viejos conocidos de la gestión macrista, podrían ser parte del nuevo esquema que se cocina en Balcarce 50. No obstante, estas dos perillas del Estado (energía e infraestructura) son miradas de cerca por el jefe de Gabinete blue de Javier Milei, Santiago Caputo.

Con tantas piezas en movimiento, el clima en el Gobierno es de máxima tensión, y la verdadera batalla ya no parece únicamente electoral, sino interna.