Para Lousteau, la ayuda de EE.UU. beneficia a inversores que buscan ganancias rápidas en el país

El senador radical Martín Lousteau, aseguró en una entrevista que el plan económico de Milei solo beneficia a inversores y no impacta en la economía real.

El senador nacional Martín Lousteau cuestionó con dureza el plan económico del gobierno de Javier Milei, al sostener que “el plan no funciona, no funciona ni en lo financiero ni en lo productivo o en la economía real”. Según el legislador, la estrategia oficial no logra impactar positivamente en la economía real ni en los sectores productivos del país.

El senador ofreció estas declaraciones en un reportaje con Luis Novaresio para A24, donde profundizó sobre la política económica del oficialismo y sus consecuencias. Según Lousteau, el modelo actual privilegia a inversores internacionales por sobre el bienestar del ciudadano común, generando desigualdad y precarización.

Martín Lousteau en A24 A propósito, Lousteau destacó que ciertos fondos vinculados al secretario del Tesoro de Estados Unidos y conocidos por el ministro de Economía argentino solo buscan ganancias rápidas en el país: “Finalmente esto es un rescate a aquellos que invirtieron en la Argentina para hacer ganancias rápidas de corto plazo”.

Martín Lousteau fue lapidario con Javier Milei Consultado sobre si considera que el gobierno de Milei puede ser catalogado como cruel, Lousteau respondió: “Sí, porque la libertad que se propone es una libertad para no hacerte cargo del otro, seguir tu camino no importa, no mires al costado”. Para el legislador, la sensibilidad del Ejecutivo frente a los problemas de los demás es limitada: “Está claro que hay una sensibilidad distinta que es no me voy a hacer cargo de los demás”.