Javier Milei ratificó que "reacomodará" el Gabinete tras las elecciones y anticipó cuál sería un buen resultado

El presidente anticipó que habrá cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo para garantizar el éxito de sus reformas. También palpitó los resultados del domingo y reveló las expectativas del Gobierno.

El presidente Javier Milei confirmó este martes que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas del domingo con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y el éxito de sus reformas planificadas para la segunda mitad de su mandato. En ese sentido, anticipó cuál sería un buen resultado para el oficialismo en las urnas y habló de levantar "una pared de defensa" en el Congreso.

Cambios en el Gabinete El Gobierno ya sabía que tenía una serie de reemplazos forzados por la salida de Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni. Los primeros dos compiten el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, respectivamente, mientras que el vocero fue elegido legislador porteño en mayo. Sin embargo, los cambios no terminarían ahí, en pos de buscar un mejor funcionamiento de la gestión y garantizar los apoyos necesarios para encarar la segunda mitad del mandato libertario.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", adelantó Milei en una entrevista con la TV Pública, donde evitó brindar mayores detalles sobre qué lugares podrían ser los protagonistas de los cambios.

Las expectativas para el domingo En paralelo, consultado sobre cuál sería un buen resultado para el oficialismo el próximo domingo, el mandatario replicó: "Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa".

Ese muro defensivo hace referencia a los 87 diputados necesarios para defender los vetos presidenciales a las leyes impulsadas por la oposición, bloque que había logrado sostener durante su primer año de mandato pero que en los últimos meses se había derrumbado producto del distanciamiento con algunos bloques aliados que se posicionaron como competidores de cara a los comicios.