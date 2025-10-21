Patricia Bullrich: "Los argentinos tienen una segunda oportunidad con Milei, no va a haber una tercera"
La candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que las próximas elecciones legislativas serán “una segunda oportunidad” para consolidar el rumbo del Gobierno de Javier Milei.
La ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre marcarán un punto decisivo para el futuro político del país. “Los argentinos tienen una segunda oportunidad junto al presidente Javier Milei. No va a haber una tercera”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.
Bullrich sostuvo que en los próximos comicios “se define la construcción de las mayorías parlamentarias necesarias para llevar a cabo las reformas que comenzaron en diciembre de 2023”. En ese sentido, advirtió que el oficialismo necesita fortalecer su presencia en el Congreso para “no quedarse a mitad del río” y poder promulgar las leyes que, según dijo, “el país necesita para salir adelante”.
El Gobierno debe sumar bancas en el Congreso
“La gente tiene que entender que cuando hay mayorías automáticas de un sector, como pasó en los gobiernos kirchneristas, se lleva al país a donde uno quiere sin que nadie interfiera. En esa época vivías en una escribanía, todo se votaba como ellos querían. Nosotros estamos lejos de eso, solo pedimos más músculo para sacar el país adelante”, expresó.
La funcionaria también hizo referencia a las tensiones políticas vividas durante los primeros meses del año, cuando “varios diputados y senadores empezaron a bombardear los fundamentos del Gobierno”, lo que, según su análisis, “afectó el ritmo de recuperación económica que venía mostrando Argentina”.
“Es una elección donde todos tenemos que poner mucho esfuerzo y convencer a la gente. Esta situación de pelea permanente en el Congreso, donde parecía un ring de boxeo, ha generado mucha apatía y hay que levantarla”, enfatizó.
Quién ocupará el cargo e la ministra Bullrich
Consultada sobre quién la reemplazará al frente del Ministerio de Seguridad en caso de asumir su banca en el Senado, Bullrich aclaró que esa decisión dependerá exclusivamente del presidente Javier Milei. “Será él quien elija al próximo ministro. Lo importante es que la doctrina de firmeza y justicia va a seguir vigente”, subrayó.
Finalmente, reivindicó el modelo de seguridad que lleva adelante su gestión: “Hemos logrado, tanto en el Gobierno de Mauricio Macri como en este, que el país haya girado hacia una doctrina clara: el que las hace, las paga. Defendemos a las víctimas y no a los delincuentes. Tenemos seguridad en las cárceles y las Fuerzas Federales están fuertes en las fronteras. Esa línea es la que va a continuar”, concluyó Bullrich.