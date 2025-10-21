Javier Milei inicia la última semana de campaña y refuerza la presencia en distritos nacionales clave

Javier Milei dará inicio este martes a la última semana de campaña electoral con una visita a la provincia de Córdoba. La actividad forma parte de una serie de viajes al interior del país con el objetivo de reforzar la presencia de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

Durante su visita, Milei se mostrará junto al candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven militante libertario vinculado a la coordinación nacional de Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, colaborador cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La actividad se desarrollará a partir de las 17.30, y tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial, según confirmó La Libertad Avanza a través de sus redes sociales.

Cómo sigue el cierre de campaña de Javier MIlei En el marco de esta última etapa de campaña, se espera que el mandatario también participe en un acto de cierre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Fuentes del partido indicaron que se planea un evento el miércoles en Ezeiza, un distrito históricamente peronista, donde en los últimos comicios bonaerenses La Libertad Avanza obtuvo un 28,5% frente al 53,9% del oficialismo.

El jueves, Milei y su espacio concluirán la campaña en Rosario, Santa Fe, con el objetivo de fortalecer su presencia en una provincia clave, donde se anticipa un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria integrada por Caren Tepp y Agustín Rossi. La estrategia apunta a consolidar votos en un territorio decisivo para la contienda legislativa.