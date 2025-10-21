Javier Milei festejó el generoso comentario de Scott Bessent sobre la realidad argentina

Javier Milei publicó en redes sociales un mensaje luego de que Scott Bessent ratificara su apoyo a la Argentina, desde Estados Unidos.

Javier Milei celebró el apoyo de Estados Unidos con un álgido mensaje en X.

Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei festejó el apoyo que volvió a manifestar el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. "Tomar nota. Fin", escribió el presidente argentino en la red social X.

Qué dijo Scott Bessent Bessent, comunicó a través de sus redes sociales el acuerdo alcanzado con el Banco Central (BCRA). A su vez, mostró de nuevo su apoyo a Argentina y señaló: "No queremos otro estado fallido en América Latina".

"El Tesoro de Estados Unidos ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina", posteó Bessent.

Frente a las elecciones nacional de del próximo domingo, el apoyo de Estados Unidos es clave para la gestión de Milei. El Gobierno nacional necesita de oxígeno para llegar a los comicios con calma en los mercados.

El acuerdo con la gestión nortemaricana ya fue anunciado oficialmente por el BCRA en la jornada del lunes. El swap se activará por tramos , en la medida de las necesidades del equipo económico y "será de libre disponibilidad", según confiaron fuentes del Central.