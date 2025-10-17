Eduardo Feinmann reveló los sorpresivos resultados de una encuesta clave para las elecciones

El conductor dio a conocer las conclusiones de una encuesta en provincia de Buenos Aires sobre las elecciones legislativas nacionales. Se trata de la única consultora que predijo con precisión la derrota por amplio margen que tuvo La Libertad Avanza en las votaciones provinciales.

"Nueva Comunicación es una consultora que hace mucho trabajo de encuestas, que muchas veces pasan por debajo del radar, y que en la última elección de la provincia de Buenos Aires fue la que mejor midió, porque fueron 14 puntos de diferencia. Esa misma encuestadora de César Mansilla, Nueva Comunicación, nunca había dado a conocer públicamente las mediciones durante la campaña de la provincia de Buenos Aires. Nunca", introdujo Feinmann sobre la labor de los responsables de la nueva encuesta cuyas conclusiones compartió al aire.

Luego, el conductor reveló sobre un dato alentador para las elecciones que emana de los resultados obtenidos por la encuesta: "El dato interesante es que ahora mucha más gente quiere ir a votar. El 68,8 % dice 'seguramente voy a ir a votar'".

Además, respecto a este punto Eduardo Feinmann amplió sobre la encuesta en cuestión: "Si vos sumás (las opciones) 'seguramente voy a votar' más "es muy probable que vaya a votar' que tiene casi 12 puntos, estás en 81 puntos. Así que a mí me alegra este número, porque uno pretende como periodista que la mayor cantidad de gente vaya a votar... Yo creo que ahora la gente está convencida de que es una elección bisagra, que es una elección muy importante, donde para un lado o para el otro, las cosas pueden cambiar y mucho".

Eduardo Feinmann dio a conocer importantes resultados de una encuesta de cara a las elecciones Eduardo Feinmann reveló los resultados de una encuesta sobre las elecciones Entre otras conclusiones de la encuesta, Feinmann contó que sobre la imagen de Donald Trump, el 30% de los consultados respondió que está a favor y el 70 en contra. Mientras que sobre la gestión de Javier Milei, los encuestados en provincia de Buenos Aires evaluaron su labor positivamente por un 31%, mientras que la performance de Axel Kiciloff se elevó a un 52%.