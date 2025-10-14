La sorpresa de Eduardo Feinmann con el inesperado resultado de una encuesta sobre los políticos con mejor imagen

El conductor compartió las conclusiones de un sondeo a cargo de un par de consultoras, y no ocultó su perplejidad ante el porcentaje del referente político que quedó mejor posicionado.

Este martes, Eduardo Feinmann compartió su sorpresa al revelar los resultados de una encuesta realizada por las consultoras La Sastrería y Trespuntozero, sobre los dirigentes políticos de nuestro país con mejor imagen en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Al aire en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Feinmann aclaró que siete referentes fueron medidos por tales sondeos. "Les quiero decir una cosa. Todos los líderes que les voy a mencionar, todos están con más imagen negativa que positiva. No se salva nadie", adelantó el conductor sobre las conclusiones de la encuesta.

Acto seguido, Eduardo Feinmann no ocultó su perplejidad al detallar que quien obtuvo el mejor resultado en términos de imagen positiva fue Axel Kicillof.

Eduardo Feinmann, sorprendido con los resultados de una encuesta sobre la imagen de siete dirigentes políticos Eduardo Feinmann y los inesperados resultados de una encuesta "Estamos en el hono. Yo no sé si ese número está dibujado. Conociendo a Raúl Timerman (responsable de la consultora La Sastrería), me pareció que debe haber aprendido con Caloi. Y Shila Vilker (cabeza de Trespuntozero) quizás con Sábat", ironizó Feinmann respecto a los datos de la encuesta en cuestión.

"Grandes dibujantes ¿no? A menos que esta sea la verdad. Axel Kicillof el de mejor imagen positiva, 46.7%. ¡Segunda Cristina Fernández de Kirchner! con 43 ¿Cerramos todo?", ironizó Eduardo Feinmann al detallar los porcentajes.