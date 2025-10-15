Yanina Latorre dio a conocer el nombre de la persona que ingresaría en lugar del exmarido de Wanda Nara.

MasterChef Celebrity debutó el lunes 13 de octubre luego de la final de La Voz Argentina y ya está lleno de polémicas. Es que Maxi López viajó de urgencia a Europa para estar con su mujer y generó incertidumbre en la producción de Telefe, ya que peligraría su participación en caso de no volver.

Todo esto se da en medio de una polémica historia de Instagram que compartió Daniela, donde realiza una especie de reclamo que posteriormente fue eliminado de las redes sociales. Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda, dio más detalles de lo ocurrido y reveló el nombre de la famosa que podría reemplazarlo.

Si bien Paula Varela sostuvo que Marley sería el encargado de cocinar por Maxi López durante los días que el exfutbolista no esté en Argentina, Latorre subrayó que Zaira Nara sería la figura elegida aunque por el momento no hay confirmación oficial ni por parte de la hermana de Wanda ni por parte de Marley.

Video: dan a conocer el supuesto reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity ¡Bomba! Afirman que una reconocida figura reemplazaría a Maxi López en MasterChef Celebrity "Parece que Maxi López cobró una fortuna y no vuelve. Maxi parece que no vuelve y la reemplazante es Zaira Nara", contó Yanina. Además, apuntó contra Paula Varela tras los rumores de que Marley formaría parte del programa de cocina: "Aunque Paula Varela, que se fumó dos porros, dice que es Marley".