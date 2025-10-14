Afirman que una conocida concursante de MasterChef Celebrity tuvo un ataque de pánico en pleno desafío

Un debut agridulce en el popular certamen de cocina de Telefe llevó a la reconocida figura del a pasar un mal momento que sus colegas reconocieron.

El comienzo de la travesía de una reconocida humorista en el prestigioso concurso culinario de Telefe ha sido, para sorpresa de muchos, más complicado de lo esperado. El pasado lunes 13 de octubre, la figura del streaming debutó en el estudio de MasterChef Celebrity, en tándem con la cantante urbana La Joaqui, presentó una elaboración que no logró convencer al jurado. Se trató de una propuesta de pescado blanco apanado con una guarnición doblemente coloreada que fue catalogada como "mal logrado" por los expertos gastronómicos, marcando un traspié inicial en la competencia.

El revuelo generado por esta performance traspasó la pantalla y fue la comidilla del día en Luzu TV, donde el staff de Nadie Dice Nada (integrado por Nicolás Occhiato, Martín Garabal, Santiago Talledo, Ángela Torres y Flor Jazmín Peña) no tuvo reparos en analizar y cuestionar duramente la labor de su colega Momi Giardina. La más incisiva fue Jazmín Peña, quien expresó su desaprobación sin matices. “El peor puré que yo vi en mi vida. Me da mucha pena que no esté hoy para decirle en la cara todo lo que pienso de su plato”, disparó la conductora, dejando en claro su total decepción ante el resultado.

El debate sin filtros sobre el plato de la concursante de MasterChef Celebrity Momi Giardina pasó un mal momento en MasterChef Celebrity Momi Giardina pasó un mal momento en MasterChef Celebrity. Video: LUZU TV La crítica se extendió a los detalles. Flor Jazmín continuó su análisis con una mordacidad notable al referirse a la decoración: “Ese intento de ramita de decoración. No es que diga que yo vaya a hacer algo mejor, pero bueno, eso no podés pensar que te va a ir bien”, opinó con dureza. Lo que más asombró a Occhiato fue la seguridad con la que las participantes enfrentaron el veredicto: “Aparte ellas creían con La Joaqui que les iba a ir bien”, añadió, manifestando su desconcierto ante la convicción del dúo a pesar de la pobre presentación.

La crisis de Momi Giardina en su debut Copia de Diseño sin título (19) El equipo de Luzu TV no se guardó nada sobre la performance de su colega. Foto: captura pantalla LUZU TV No obstante, el debate tomó un matiz más sensible cuando Garabal trajo a colación un momento de alta tensión emocional que la artista experimentó tras bambalinas. El colaborador confirmó una situación que al público le pudo parecer parte del tono jocoso de Giardina, pero que era una realidad. “Cuando conoces a Momi… Se van presentando todos los participantes, que es como un gran circo de personajes muy diversos. Y a Momi le dicen ‘¿Cómo estás? No sé qué'. Y Momi ya está toda sudada, está muy brillosa la cara, y dice ‘A punto de tener un ataque de pánico’. Y los que la conocemos sabemos que es verdad”, desclasificó el humorista, validando que la actriz sufrió un episodio de pánico en la previa a la grabación.