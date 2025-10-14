Telefe apostó fuerte con el regreso de MasterChef Celebrity: qué rating hizo el primer programa

El reality culinario volvió este lunes a Telefe y los números que consiguió en el rating llamaron la atención.

Telefe estrenó este lunes una nueva edición de MasterChef Celebrity, el exitoso reality culinario que volvió a reunir a Wanda Nara en la conducción y al trío de jurados conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. La competencia gastronómica regresó justo después de la final de La Voz Argentina, con gran expectativa del público.

El debut comenzó a las 22.15 h con un piso de 17,5 puntos de rating, según los datos de Kantar Ibope Media, mientras que Buenas Noches Familia, su competidor directo en El Trece, registraba 5,5 puntos. A las 22.30 h, el programa de cocina mantenía el liderazgo con 17,6 puntos.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity El reality culinario tuvo muy buenos números. Instagram Masterchefargentina. Hacia las 22.50 h, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, alcanzaba 4,3 puntos de rating, mientras que MasterChef Celebrity subía a 18,1, uno de los picos más altos de la noche.

A las 22.59 h el reality marcó su mayor número con 18,5 puntos, muy por encima de los demás programas del horario central. Luego, a las 23 h, el ciclo culinario promedió 15,7 puntos, mientras Pergolini descendía a 4,1 puntos.