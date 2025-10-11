Revelaron que una de las queridas figuras de MasterChef Celebrity es un insoportable: "Grita todo el día"

A poco de estrenar la nueva temporada del reality de cocina de Telefe, contaron que un querido artista sorprendió por su mal carácter en las grabaciones.

Un especialista en espectáculos contó qué dijeron los compañeros de la cuestionada celebridad. Foto: Telefe

Este viernes en el programa de El Observador 107.9 que es liderado por Marina Calabró, uno de sus panelistas reveló quién es la figura de MasterChef Celebrity que ha sido tildada como el insufrible del equipo debido a su comportamiento durante las grabaciones del reality de Telefe.

“Tengo el insufrible de MasterChef. Se empieza a conocer la personalidad de cada uno. Son muchas horas de grabación y todos los compañeros votaron y coinciden que este es el insufrible”, comenzó a contar Guido Záffora en la mesa de Calabró.

A lo que la conductora indagó: “¿Aires de divo o malo para convivir?. El panelista afirmó: “Malo para convivir, un tipo que todos pensamos es un pan de dios. De hecho, ¿te puedo leer la frase?: “Grita todo el día””.

El enigmático participante de MasterChef Celebrity que fue tildado de insufrible Quién es el insoportable en las grabaciones de MasterChef Celebrity según Guido Záffora Quién es el insoportable en las grabaciones de MasterChef Celebrity según Guido Záffora. Video: Instagram El Observador 107.9 Entonces, el musicalizador del programa que entendió de quién se trataba puso al aire la cortina musical de una de las tiras televisivas más famosas que protagonizó la figura en cuestión: el tema Son Amores de Los auténticos decadentes.

Master Chef póster Según Záffora, varios competidores del reality de Telefe votaron al insufrible del programa. Foto: Telefe “¡Es Miguel Ángel Rodríguez!”, develó Záffora. La sorpresa de Calabró fue contundente: “Pero pará, yo lo conozco a Miguel Ángel Rodríguez desde que tengo seis años y es un tipo agradable, amoroso, canchero, cariñoso, buena gente, de buen humor ¡no puede ser insoportable!”.