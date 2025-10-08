Marixa Balli envuelta en un escándalo en MasterChef Celebrity: "Que no llore, nunca cocinó en su vida"

La figura que dejó América TV y el streaming de Bondi Live para sumarse al reality de cocina habría vivido un momento de alta tensión frente a los jueces.

El clima en las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe parece estar más que caldeado. En las últimas horas, una fuerte versión periodística circuló en los medios, señalando un supuesto episodio de angustia que involucraría a una de las participantes más mediáticas. Según lo revelado por Ángel de Brito, la bailarina y empresaria Marixa Balli, habría abandonado el set de grabación en medio de un ataque de llanto tras un cruce con uno de los chefs.

Tensión y rumores sacuden el set del programa de cocina más popular La información fue contundente: “El viernes, en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado. Hubo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, aseguró De Brito al aire de su programa. Este incidente se daría en el marco de la intensa transición de la expanelista de LAM y de Bondi Live, quien dejó atrás el programa de chimentos para enfocarse de lleno en el desafío culinario y las propuestas del canal de la familia, donde su continuidad podría estar en jaque.

La repercusión de este supuesto encontronazo llegó rápidamente a oídos del jurado. Damián Betular, uno de los encargados de evaluar los platos, manifestó su sorpresa al ser consultado por la prensa sobre el drama. “¿Cuándo? ¿La semana pasada? Pero la vi contenta ayer. Yo no lo vi. Capaz el cruce se dio porque le dijeron que no le salieron bien las cosas”, comentó el pastelero, buscando bajarle el tono a la situación y encuadrarlo en las exigencias naturales del certamen.

Los detalles del escándalo de Marixa Balli en MasterChef Celebrity Marixa Balli conflictuada con MasterChef Celebrity por una llamativa razón Marixa Balli conflictuada con MasterChef Celebrity por una llamativa razón. Video: SQP (América TV) A pesar del supuesto mal momento, Betular intentó ser optimista sobre el desempeño de la figura y el resto de sus compañeros. “Yo las veo muy bien. La primera semana es muy fuerte decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan abajo después suben; esto es un día bien, un día mal. Que no llore Marixa, que la pase bien. No creo que esté exagerando, pero ella dice que nunca cocinó en su vida, así que debe ser un poco difícil”, consideró, haciendo hincapié en la inexperiencia culinaria de la participante.