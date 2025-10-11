Eugenia Tobal indignada: sigue la polémica por la foto promocional de MasterChef Celebrity

El ciclo culinario del canal de las pelotas desató una fuerte controversia en redes sociales por una imagen que agrupa a todos sus concursantes.

La nueva edición de la competencia de cocina para celebridades, a escasos días de su lanzamiento formal en la pantalla de Telefe, ha suscitado una considerable controversia. La señal televisiva hizo pública, a través de sus cuentas en redes sociales, la estampa publicitaria que reúne al elenco completo de participantes de esta temporada. No obstante, en lugar de generar entusiasmo, el anuncio desencadenó una lluvia de críticas por parte de los internautas, quienes censuraron la excesiva manipulación de la imagen y, principalmente, la disposición de las celebridades dentro del encuadre. Se remarcó que figuras con una extensa trayectoria, como Eugenia Tobal, fueron relegadas a los márgenes de la composición o tapadas con parte del diseño.

Eugenia Tobal y la sorpresa al verse en la foto promocional de MasterChef Celebrity Tobal en la imagen La postal que desató una de las primeras polémicas del certamen culinario de Telefe. Foto: Instagram @eugeniatobal La reconocida intérprete fue una de las que se pronunció al percibir su emplazamiento en la mentada gráfica coral de promoción de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Su réplica fue marcada por el sarcasmo, llevando su malestar a sus propios perfiles virtuales y compartiendo el material con un tono jocoso. La actriz, que se halla en la tercera fila hacia el lado izquierdo, junto al periodista Luis Ventura y por encima de la influencer Valentina Cervantes, utilizó una particular consigna para referirse al tema, provocando la complicidad de sus seguidores y el debate sobre la importancia de la posición.

Mediante una publicación inicial, la artista escribió a modo de desafío para su público: “Encuentren a Euge”. Este comentario, cargado de ironía, dejaba entrever su descontento ante la ubicación que se le asignó, casi oculta entre sus compañeros y semi cubierta con parte de la gráfica. La frase se propagó rápidamente, magnificando la discusión sobre la manera en que el canal dispuso a sus figuras en la puesta en escena y la visibilidad otorgada a cada uno de ellos.

Escándalo previo al debut de MasterChef Celebrity: la actriz se quejó por su ubicación en la foto Eugenia Tobal en el borde A continuación, en una segunda story en su cuenta personal, la actriz eligió amplificar una porción del retrato, poniendo el foco exactamente en la región central de la fotografía. Acto seguido, con un evidente matiz de burla, estampó la frase: “Acá estaaas!!”. Esta ocurrencia reforzó su crítica velada hacia la producción de Telefe por su papel casi inadvertido en el conjunto de figuras.