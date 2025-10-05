El accidente de Eugenia Tobal para MasterChef Celebrity que la dejó en una clínica de urgencia: "Se cortó..."

MasterChef Celebrity está a punto de comenzar. A una semana del esperado programa con las caras famosas del espectáculo argentino, una de sus figuras sufrió un accidente que la llevó a la guardia. Se trata de Eugenia Toba l , la rubia de 49 años que lo dio todo, y lo hizo con mucha intensidad.

La información fue propiciada por Ángel de Brito en su canal de Instagram, en donde aseguró que la actriz debió de ser trasladada al Hospital de San Isidro luego de haberse cortado un dedo a causa de una “mala maniobra” mientras practicaba una receta en su casa.

"Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando, no pasó nada grave", aseguró Ángel de Brito en su Instagram.

Hace unos días, la mediática había sorprendido a sus seguidores haciendo merengue italiano. En situaciones anteriores, la mujer ha manifestado su gusto por la cocina, por lo que la oportunidad de participar en el reality le viene como anillo al dedo.

No fue el único accidente

Los problemas no se terminan ahí. El conductor de LAM también reveló otro incidente con una de las participantes del programa. Se trata de Marixa Balli, quien habría tenido un conflicto con el jurado y por el que habría terminado llorando.

"El viernes en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado", expresó el mediático. En X, agregó que dicho comentario no le habría gustado a la panelista y que "hubo un chispazo". El ciclo se prepara con aire candente y picante entre los famosos que se disputarán el premio mayor culinario.