El guiño burlesco sobre Mauro Icardi en la promo de MasterChef Celebrity que incluyó a Wanda Nara

El canal de las pelotas confirmó el día del regreso del reality de cocina con un adelanto cargado de condimentos y una referencia a un polémico video.

Las hornallas ya están por encenderse y el canal no dudó en apuntar fuerte desde el inicio. Foto: captura de pantalla Telefe.

Telefe tiene todo listo para la vuelta de su éxito más resonante, y los fans de MasterChef Celebrity ya saben que la nueva temporada se estrenará el martes 14 de octubre. La expectativa está por las nubes, no solo por ver qué nuevas figuras se atreverán a competir en la cocina más exigente, sino también por el regreso del equipo estelar. La mediática Wanda Nara vuelve a la conducción, acompañada por el ya clásico trío de jurados.

El canal de la familia decidió calentar el ambiente con una promo de alto voltaje que no tardó en volverse viral. El adelanto busca generar aún más curiosidad y combina humor con una dosis de tensión, pero lo que realmente llamó la atención es un claro guiño a uno de los escándalos más resonantes en la vida de la conductora. La estrategia es clara: aprovechar la presencia de la mediática para garantizar el show desde el minuto cero y atraer a la audiencia con un ingrediente extra de "picante".

La publicación en redes sociales confirmó todos los detalles del regreso. "La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis", anunciaron, asegurando una competencia donde habrá "emociones al límite".

La promo de MasterChef Celebrity que ya enciende la polémica La promo de MasterChef Celebrity que se burla sutilmente de Mauro Icardi La promo de MasterChef Celebrity que se burla sutilmente de Mauro Icardi. Video: Telefe

La parte más explosiva de la promoción llega con el video, donde Wanda Nara adopta un rol inesperado: el de psicóloga de los tres jurados. "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", dice la conductora. Los chefs se suman a la escena dramática, con De Santis contando que "venimos de situaciones muy traumáticas" y Martitegui agregando que son "errores imperdonables". La tensión se eleva, pero el momento cumbre lo protagoniza el pastelero.