Fallecimiento de la nieta de Cris Morena: se conoció el testimonio de un testigo clave para la investigación

A más de dos meses del trágico accidente náutico que conmocionó a la farándula argentina, en el que Mila Yankelevich, nieta de la reconocida productora Cris Morena, perdió la vida en Miami, la investigación judicial toma un giro inesperado. Nuevas declaraciones de testigos directos del hecho salieron a la luz y podrían aportar detalles desconocidos que modificarían la óptica del caso. Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos, pero los testimonios revelan aspectos cruciales sobre la actitud de los tripulantes de la barcaza y la secuencia previa al fatal impacto.

Según la información revelada por en el programa DDM (América TV), dos trabajadores de la zona se habrían presentado ante la Justicia de Miami para brindar sus declaraciones. El especialista en policiales, Martín Candalaft, introdujo el carácter inédito de estos aportes: “La investigación está dando nuevos resultados, hay una versión de unos testigos claves que aún no se habían conocido. Son dos testimonios muy importantes. Las declaraciones son de testigos directos del hecho, trabajadores que intentaron evitar lo que sucedió y revelan datos como qué actitud tomaron los que estaban arriba de la barcaza, si se dieron cuenta o no de que estaban por impactar contra el velero. Esto lo cuentan ante la Justicia de Miami y dan detalles desconocidos que cambian la óptica del hecho”.

Uno de los testigos, identificado como William Cruza, relató haber presenciado los instantes previos desde el tejado de una casa frente a la bahía, donde trabajaba. Su testimonio detalla la velocidad de la barcaza y la inmovilidad del velero: “Estaba sentado en el tejado de la casa frente a la bahía. Vi una barcaza que iba a toda velocidad hacia un pequeño bote que no se movía”. Alertado por el inminente choque, continuó: “Ahí le grité a mis compañeros para que vieran lo que estaba pasando, nos pusimos de pie de un salto y empezamos a gritarle a los botes. Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el velero en menos de un minuto". Además, reveló un dato clave sobre la tripulación: "Vimos a un hombre con una camisa de trabajo color verde neón en el costado de la barcaza, a medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, podría haber detenido la barcaza. Gritamos y gritamos, pero estábamos muy lejos, no nos iban a oír. Se dirigían directamente hacia los niños, y cuando el conductor se dio cuenta, la barcaza ya estaba encima de ellos”.

Los impactantes testimonios del fatal accidente en el que falleció Mila Yankelevich Nueva información en la investigación de la trágica muerte de Mila Yankelevich Nueva información en la investigación de la trágica muerte de Mila Yankelevich. Video: DDM (América TV)

El segundo testimonio, de Aldo Melgar, también presente en el momento del impacto, fue igual de estremecedor y coincidió en la tardía reacción de la tripulación. Su relato aportó la cronología de los hechos: “Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Vimos a los niños y a la consejera gritar y hacer señas para que la barcaza se detuviera". Y concluyó con el momento exacto del desenlace: "Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban”.