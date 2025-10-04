Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 5 de octubre
Una jornada imperdible en la provincia: espectáculos que mezclan emoción, diversión y reflexión para todo tipo de público.
El domingo promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza. La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.
En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 5 de octubre:
Te Podría Interesar
Dosis 87m: ¿Cuáles son los límites de la humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para superarlos? En un futuro distópico y asfixiante un científico experimenta genéticamente con su hija. El objetivo es encontrar la fórmula que la haga 100% productiva. La autoexigencia, el estrés y el transhumanismo conforman el núcleo de esta historia, que busca hacernos preguntas sobre la humanidad en la que nos estamos convirtiendo.
Dónde: Sala Armando Tejada Gómez, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre esq. Godoy Cruz, Guaymallén).
Horario: 21.30 h.
La entrada general vale $10.000 y se adquiere por la página EntradaWeb.
Koko Blues y Gabriel Grätzer: para los amantes del blues, Mendoza recibirá recibirá a la banda local femenina Koko Blues y al referente internacional Gabriel Grätzer. Será un encuentro que combinará historia, energía y un homenaje a las grandes voces del género.
Dónde: Arte Justo Bar (Juan B. Justo 261, Ciudad).
Horario: 21.30 h.
La entrada general tiene un costo de $10.000, y para estudiantes de $8.000. Se consiguen por EntradaWeb.
Harta: una actriz expone ante la platea fragmentos de su propia vida con crudeza, sensibilidad y humor. La vemos armar y desarmar la escena una y otra vez para construir su relato: la vida cotidiana, los miedos, los fracasos, los intentos por sostenerse frente al vértigo emocional. Los altibajos anímicos la atraviesan, la inmovilizan, la arrastran hasta tocar fondo. Entonces: una caída de ficha, una certeza, un salvavidas. Un biodrama que explora el límite entre la ficción y la vida, donde la vulnerabilidad se convierte en potencia escénica.
Dónde: Teatro Cajamarca (Av. España 1767, Ciudad).
Horario: 21 h.
La entrada general sale $10.000, y la solidaria $13.000. Se compra por EntradaWeb.
Un cumpleaños diferente: comedia donde cinco amigas con humor, sarcasmo, ironía planean festejar el cumpleaños de una de ellas.
Dónde: Sala Cultural Islas Malvinas (San Miguel 1540, Las Heras)
Horario: 20 h.
La entrada general tiene un valor de $6.000 y se adquiere por EntradaWeb.
Una batalla tras otra: cuando su principal enemigo resurge después de 16 años, una banda de ex revolucionarios se pone de nuevo en contacto para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio.
Dónde: Sala Cine Universidad, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).
Horario: 20.15 h.
La entrada general vale $4.000 y se consigue por EntradaWeb.