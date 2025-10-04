Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 5 de octubre

El domingo promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 5 de octubre:

Dosis 87m : ¿Cuáles son los límites de la humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para superarlos? En un futuro distópico y asfixiante un científico experimenta genéticamente con su hija. El objetivo es encontrar la fórmula que la haga 100% productiva. La autoexigencia, el estrés y el transhumanismo conforman el núcleo de esta historia, que busca hacernos preguntas sobre la humanidad en la que nos estamos convirtiendo.

Horario: 21.30 h.

La entrada general vale $10.000 y se adquiere por la página EntradaWeb.

Koko Blues y Gabriel Grätzer Koko Blues y Gabriel Grätzer. Gentileza Prensa.

Koko Blues y Gabriel Grätzer: para los amantes del blues, Mendoza recibirá recibirá a la banda local femenina Koko Blues y al referente internacional Gabriel Grätzer. Será un encuentro que combinará historia, energía y un homenaje a las grandes voces del género.

Dónde: Arte Justo Bar (Juan B. Justo 261, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general tiene un costo de $10.000, y para estudiantes de $8.000. Se consiguen por EntradaWeb.

Harta Harta. EntradaWeb.

Harta: una actriz expone ante la platea fragmentos de su propia vida con crudeza, sensibilidad y humor. La vemos armar y desarmar la escena una y otra vez para construir su relato: la vida cotidiana, los miedos, los fracasos, los intentos por sostenerse frente al vértigo emocional. Los altibajos anímicos la atraviesan, la inmovilizan, la arrastran hasta tocar fondo. Entonces: una caída de ficha, una certeza, un salvavidas. Un biodrama que explora el límite entre la ficción y la vida, donde la vulnerabilidad se convierte en potencia escénica.

Dónde: Teatro Cajamarca (Av. España 1767, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general sale $10.000, y la solidaria $13.000. Se compra por EntradaWeb.

Un cumpleaños diferente Un cumpleaños diferente. EntradaWeb.

Un cumpleaños diferente: comedia donde cinco amigas con humor, sarcasmo, ironía planean festejar el cumpleaños de una de ellas.

Dónde: Sala Cultural Islas Malvinas (San Miguel 1540, Las Heras)

Horario: 20 h.

La entrada general tiene un valor de $6.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Una batalla tras otra Una batalla tras otra. Warner Bros. Pictures.

Una batalla tras otra: cuando su principal enemigo resurge después de 16 años, una banda de ex revolucionarios se pone de nuevo en contacto para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio.

Dónde: Sala Cine Universidad, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 20.15 h.

La entrada general vale $4.000 y se consigue por EntradaWeb.