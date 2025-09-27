Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 27 de septiembre
El sábado se llena de cultura, encuentros, vino y diversión para todos aquellos mendocinos que quieran disfrutar la provincia para ser parte de un espectáculo.
Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este sábado 27 de septiembre habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:
Espectáculos para este sábado en Mendoza
"Mi voz para el mundo" por Ángela Leiva
La cantautora anuncia uno de los tours más importantes de su carrera “Mi Voz para el Mundo” recorriendo diferentes países, y Ciudades y Provincias de nuestro país Después del lanzamiento de su más reciente álbum “15 Años”, festejando sus más de 15 años de carrera, Angela nos vuelve a sorprender con una nueva canción titulada “Ya Me Olvidé”.
Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 22 horas en Stadium Arena Maipú
Entradas: a partir de los $33.600 en Ticketek
Liga de improvisación
Llega la semifinal de la Copa West como parte del torneo de improvisación más picante del interior del país.
Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 21.30 horas en Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Mendoza)
Entradas: $10.000 en Entradaweb
Todo incluido
Es la invitación a un viaje por diversas situaciones al estilo de Colgadísimas, con personajes, canciones y humor. En el que la propuesta es reir de la dependencia que tenemos de lo que deseamos o de lo que tenemos y de la pasión por querer tener tooooodo resuelto. Esta nueva forma de vacacionar llevado a lo cotidiano, en la búsqueda de la felicidad!!!
Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 21.30 horas en Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza)
Entradas: $12.000 en Entradaweb