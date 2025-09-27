Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 27 de septiembre

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos espectáculos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este sábado 27 de septiembre habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

La cantautora anuncia uno de los tours más importantes de su carrera “Mi Voz para el Mundo” recorriendo diferentes países, y Ciudades y Provincias de nuestro país Después del lanzamiento de su más reciente álbum “15 Años”, festejando sus más de 15 años de carrera, Angela nos vuelve a sorprender con una nueva canción titulada “Ya Me Olvidé”.

Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 22 horas en Stadium Arena Maipú

Entradas : a partir de los $33.600 en Ticketek

Liga de improvisación

Llega la semifinal de la Copa West como parte del torneo de improvisación más picante del interior del país.

copa west En el Tajamar se presenta la semifinal de la improvisación. Prensa

Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 21.30 horas en Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Mendoza)

Entradas: $10.000 en Entradaweb

Todo incluido

Es la invitación a un viaje por diversas situaciones al estilo de Colgadísimas, con personajes, canciones y humor. En el que la propuesta es reir de la dependencia que tenemos de lo que deseamos o de lo que tenemos y de la pasión por querer tener tooooodo resuelto. Esta nueva forma de vacacionar llevado a lo cotidiano, en la búsqueda de la felicidad!!!

todo incluido Todo incluido en el Teatro Quintanilla. Prensa

Cuándo y dónde: sábado 27 de septiembre a las 21.30 horas en Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza)

Entradas: $12.000 en Entradaweb