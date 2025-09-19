Melendi festejará 20 años en la música con un recital en Mendoza: fecha, lugar y entradas

Con todo el talento europeo, Melendi llegará a Mendoza para presentar un show de alto nivel internacional. En el marco de su gira "20 años" , el cantautor pasará por Buenos Aires y también tendrá su momento en la tierra del vino.

En el 2023 y 2024, Melendi agotó por completo sus recitales en Argentina por lo que este país se convirtió en un asegurado cada vez que anuncia una gira. Esta vez, Mendoza sumó una fecha de manera inesperada, pero los fanáticos lo festejan.

El próximo 9 de noviembre en el Stadium Arena Maipú será la cita romántica que unirá a los seguidores con el español y todos sus éxitos que ponen la piel de gallina. Las entradas estarán a la venta a partir del 22 de septiembre a través del sitio web Ticketek exclusivamente para clientes del banco Galicia, quienes también podrán aprovechar las 6 cuotas sin interés solo en la venta web.

La venta general de las entradas estará disponible el martes 23 de septiembre, aunque se recomienda a los fanáticos estar atentos al stock durante la venta exclusiva de Banco Galicia. Además, los tickets pueden comprarse en boletería del Arena Maipú de 10 a 18 horas únicamente en efectivo.

show melendi 2 En el recital, Melendi repasa toda su historia. @_melendioficial_

El show será la combinación perfecta de grandes hits y canciones emblemáticas como: Destino o casualidad, La promesa, Tu jardín con enanitos, Cheque al portamor, entre otras. De esta manera, Melendi unirá su pasado y presente en viaje musical sin precedentes que enamorará aún más a sus seguidores.