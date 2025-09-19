Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 20 de septiembre

Este fin de semana, Mendoza se llena de historias que emocionan, intrigan y hacen reír. Entre relatos inspiradores, suspenso, comedia y homenajes musicales, cada propuesta promete conectar con el público, despertar emociones intensas y ofrecer experiencias memorables. Una agenda cultural que invita a vivir la creatividad y la pasión artística en cada función.

A continuación, te presentamos los espectáculos recomendados para este sábado 20 de septiembre:

Come From Away : basado en personajes y hechos reales, este espectáculo inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como seres humanos. Cuenta la historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en el pueblo de Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. El 11 de septiembre de 2001 el espacio aéreo americano cerró su accesos y cientos de aviones fueron desviados de sus destinos, a 38 les tocó aterrizar en esta isla duplicando su población en un instante. Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante varios días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron. Una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

Horario: 21 h.

Las entradas van desde los $35.000 hasta los $42.000, y se adquieren por la página EntradaWeb.

El cuarto de Verónica El cuarto de Verónica. Gentileza Prensa.

El cuarto de Verónica: Susan, de 20 años, es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de la joven con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla con un final inesperado.

Dónde: Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

El precio de las entradas varía según la ubicación escogida en el teatro (van desde los $30.000 a los $35.000). Se consiguen por EntradaWeb.

La mujer de la fila La mujer de la fila. Netflix.

La mujer de la fila: el hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles hacia ella. Con el tiempo, serán esas mismas mujeres las que le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.

Dónde: Sala Cine Universidad (Verde), ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 18.30 h.

La entrada general tiene un costo de $6.000, y para estudiantes y jubilados de $5.000. Se compran por EntradaWeb.

Living para dos vinito concert Living para dos: vinito concert. Gentileza Prensa.

Living para dos: vinito concert: la comediante mendocina Andrea Ibañez y el maestro del café concert Adrián Sorrentino compartirán escenario en un espectáculo que promete risas, complicidad y brindis memorables.

Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un valor de $15.000, y se consigue por EntradaWeb.

El amor después del amor El amor después del amor. EntradaWeb.

El amor después del amor: el espectáculo recorrerá de principio a fin el icónico álbum de Fito Páez, que marcó una época y continúa siendo una de las obras más influyentes de la música popular argentina. Con arreglos originales y una puesta escénica especialmente pensada para la ocasión, este homenaje busca celebrar no solo las canciones, sino también la emoción colectiva que despiertan.

Dónde: Sala Ernesto Suárez, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21.30 h.

La entrada general tiene un valor de $20.000 hasta el 19 de septiembre inclusive y se adquiere por EntradaWeb. Además, hay una promoción especial de 2 entradas por $35.000, válida del 2 al 19 de septiembre, para la cual se debe solicitar el código de descuento al celular 2612097332 (Leo). Las entradas también estarán disponibles en taquilla por $25.000.