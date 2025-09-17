¡Atención! El festival más esperado de la primavera en Mendoza cambia de fecha

Debido a los pronósticos de mal tiempo, el evento primaveral en Mendoza adelantó su realización para garantizar la celebración.

Mendoza se prepara para recibir la primavera con toda la energía de la música en vivo. El Predio de la Virgen, en Guaymallén, se convertirá en el epicentro de un festival que promete reunir rock, arte y diversión para grandes y chicos: Mood Primavera.

Debido a los pronósticos de mal tiempo para el fin de semana, el evento adelantó su realización: lo que iba a ser el 20 de septiembre ahora se llevará a cabo el viernes 19.

predio la virgen.jpg Mood Primavera tiene nueva fecha: se llevará a cabo el viernes 19 en el Predio de la Virgen. Prensa Gobierno Mendoza

Diego Gareca, subsecretario de Cultura, destacó: "La mayoría de los pronósticos indicaban mal tiempo, por eso adelantamos el festival. Será una jornada para celebrar el arte mendocino con las bandas más admiradas del país y de América Latina"

Por otro lado, Marcos Calvente, agregó: "El Predio de la Virgen es amplio, accesible y perfecto para albergar a todos los que quieran disfrutar de uno de los días más esperados del año".