El remedio de abuela que muchos usan para respirar mejor en primavera

Crea una barrera con estas recomendaciones. El remedio de la abuela aminora los síntomas, pero no olvides consultar a un especialista.

La alergia invade la rutina y arruina los días soleados de la primavera cuando prolifera el polen. Cualquier descuido provoca estornudos, picazón en la garganta y ojos irritados, pero existen recetas caseras que ofrecen alivio sin salir de tu casa. Con elementos simples, es posible reducir la exposición a los alérgenos y mejorar el bienestar diario.

El remedio de la abuela El primer paso consiste en controlar el ambiente. Mantén las ventanas cerradas para impedir que el polen entre en las habitaciones. Si el calor aprieta, el aire acondicionado es la mejor opción para mantener la casa fresca. Evita los ventiladores de ventana, que solo arrastran el polen del exterior hacia adentro. Cambiar la ropa al regresar de la calle también ayuda a frenar la entrada de partículas.

ALERGIAS.webp Remedio para la alergia.

Hacer gárgaras con una mezcla de agua tibia y sal calma el dolor de garganta y arrastra alérgenos que se adhieren a la mucosa. Repetirlo varias veces al día crea una sensación de alivio que se nota de inmediato, sobre todo en épocas de alta concentración de polen.

La manzanilla se usa para los ojos irritados. Preparar una infusión y colocar algodones empapados sobre los párpados cerrados por algunos minutos reduce la inflamación y aporta frescura. El eucalipto también ofrece ayuda. Colocar hojas en agua caliente y respirar el vapor despeja las vías respiratorias y humedece el ambiente. Este simple gesto suaviza la sensación de congestión y favorece la respiración. Realizarlo en un lugar tranquilo convierte el tratamiento en una especie de spa casero que reconforta el cuerpo y la mente.