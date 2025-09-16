Uno por uno los recitales gratis que podés ver por el Día de la Primavera en Mendoza

En el Día de la Primavera no puede faltar el picnic entre amigos para celebrar . Además, en Mendoza se suma una grilla de recitales gratis en distintos puntos de la provincia. Algunos eventos se reprogramaron por el pronóstico de mal tiempo.

El recital gratis más importante de Mendoza será en el predio de la Virgen en Guaymallén. El evento será el sábado 20 de septiembre a las 15. En el escenario se presentarán: Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western.

El festival es organizado por la Subsecretaría de Cultura -dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE-, la Municipalidad de Guaymallén y la UNCuyo. Además, en el predio habrá torneo de videojuegos, torneo de Truco 1vs1, competencia de canciones y competencia de rap (en el escenario alternativo) y foodtrucks.

Aunque los festejos estaban previstos para el domingo 21 en San Rafael, el pronóstico de mal tiempo y lluvias obligó a trasladar los festejos para el lunes 22 a las 15 en el parque Hipólito Yrigoyen, el escenario estará montado en el predio detrás del teatro Chacho Santa Cruz.

En el festival musical Primavera en el Parque se presentarán Dj Chocolo, 100 pesos, Superliga, The Wine, Equilibristas, Agitados, Marien y Parecidos. En el cierre se presentarán El Zar y todo el cuarteto y la fiesta de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.

Primavera San Rafael

Los Playeros y Mi Amigo Invencible en Godoy Cruz

Mansa Primavera y el Festival de Foodtrucks agitarán el Parque San Vicente de Godoy Cruz los días 19, 20 y 21 de septiembre.

Habrá una amplia variedad gastronómica al aire libre, actividades recreativas, competencias, juegos y música en vivo en un escenario 360º

El viernes se presentarán grupos tributos de Mendoza que interpretarán el sonido de referentes del rock y el pop nacional. Actuarán Bendita Úrsula (Los Redondos); Superhéroes (Charly García); Jessicos (Babasonicos) y Bokanegra (Soda Stereo).

MI amigo invencible se presenta este viernes en Mendoza Mi Amigo Invencible se presentará en el Parque San Vicente. Archivo MDZ

Para el 20 de septiembre, el cuarteto y el baile se apoderarán del predio, con la energía de La Lucía; Caraduras; La Klave; Tequila y la sonoridad tropical de Los Playeros.

El domingo, la propuesta será totalmente menduca, con representantes de la escena alternativa y urbana: El Lorenzo Pa; Analía Soul; Setas; Ruido Cassette; Kush Mama; Batos; Mi Amigo Invencible y Varese.

Ambrosio Cantú en Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a disfrutar de Ciudad de Flores, un evento novedoso y vibrante para dar la bienvenida a la primavera en el corazón de la Capital. La propuesta, de acceso sin costo, reunirá a destacados artistas locales como Vinilo Music, Ambrosio Cantú, Mansa DJ y la Orquesta Municipal de la Ciudad, que llenarán de música la plaza Independencia.

El evento será el sábado 20 de septiembre de 18 a 22. Habrá gastronomía, música en vivo, librerías, florerías, tarot, magia, estatuas vivientes y hasta un taller abierto de pasacalles en el MMAMM.