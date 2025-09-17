Atención emprendedores: Godoy Cruz abre inscripciones para una nueva capacitación gratuita

La Municipalidad de Godoy Cruz invita a emprendedores a participar de una capacitación gratuita que se realizará el viernes 26 de septiembre.

Emprendedores de Godoy Cruz podrán acceder a una capacitación gratuita con herramientas prácticas para impulsar sus proyectos.

La Municipalidad de Godoy Cruz continúa impulsando espacios de formación destinados a quienes ya tienen un emprendimiento o desean iniciarse en este camino. Como parte de un ciclo mensual de capacitaciones gratuitas, se realizará un nuevo encuentro presencial el viernes 26 de septiembre, de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación de Hiperlibertad (Joaquín V. González 450).

Cada jornada tiene una duración de tres horas y busca brindar a los participantes un panorama integral de conocimientos, junto con herramientas prácticas que les permitan crear o consolidar proyectos sostenibles y competitivos en el mercado actual.

Contenidos clave para emprendedores Durante la capacitación, los asistentes podrán acceder a formación en cinco ejes centrales: empleo y autoempleo, identificación y validación de ideas de negocio, estrategias de financiamiento, diseño de planes de negocios, y marketing digital con foco en redes sociales.

Además de los contenidos teóricos y prácticos, la propuesta busca generar un espacio de intercambio entre participantes, fortaleciendo redes y vínculos que pueden convertirse en nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración.

Requisitos e inscripciones Para participar es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz. Así, quienes desean inscribirse deberán hacerlo a través del formulario dispuesto en el siguiente enlace. Cabe destacar que el cupo es limitado y las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp. Informes y contacto: