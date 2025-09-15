Godoy Cruz sorteó 48 viviendas del Fideicomiso Constituyentes II: conocé los resultados

Este lunes, la Municipalidad de Godoy Cruz llevó a cabo el sorteo de 48 departamentos pertenecientes al Fideicomiso Constituyentes II, en lo que representa la segunda etapa de un total de 64 unidades que conforman el complejo habitacional.

Durante el proceso, cada persona inscripta participó con un número previamente asignado por correo electrónico . El sorteo se realizó mediante un software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), que seleccionó en forma automática y aleatoria un titular y dos suplentes por cada vivienda.

La actividad fue transmitida en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del IPJyC. Además, los resultados están certificados por escribano público, garantizando así la transparencia del procedimiento.

El emprendimiento cuenta con 60% de financiamiento municipal y 40% del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Está ubicado en calle Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en cercanías del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

El intendente Diego Costarelli destacó que el proyecto está destinado a la clase media: "Apuntamos específicamente a nuestra clase media, desarrollando nuevas formas de asociativismo y nuevas formas de construcción". Además, explicó que en breve "se les pedirá a los ganadores que presenten los papeles con los requisitos exigidos" para continuar con los pasos administrativos.

costarelli Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, participó de esta segunda instancia en la cual se sortearon 48 viviendas. Prensa Godoy Cruz

Por su parte, la presidenta del IPJyC, Ida López, remarcó que el sorteo es totalmente confiable: "Se hizo con un software especial, con certificación internacional. De esta manera, contamos con números, no con nombres, y luego la Municipalidad le comunica a cada uno cuál fue el resultado".

En tanto, el presidente del IPV, Gustavo Cantero, subrayó que "la Municipalidad de Godoy Cruz es la única que trabaja haciendo barrios de este tipo para la clase media asalariada".

Podés conocer los resultados del sorteo haciendo click.