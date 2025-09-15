Manejaba alcoholizado y armado: fue detenido en Godoy Cruz

Durante un control de transito, un hombre de 66 años terminó detenido en Godoy Cruz tras estar conduciendo alcoholizado. Además, iba armado.

Un hombre de 66 años fue detenido en la noche de este domingo al ser interceptado mientras circulaba en su camioneta con una gran cantidad de alcohol en sangre. Además, tras efectuar el control, los efectivos de tránsito notaron que el sujeto tenia un arma cargada en su posición.

El control de tránsito, situado en el cruce de las calle Italia y San Martín, detuvo al hombre en su camioneta Toyota Hilux. Al aplicarle el test de alcoholemia los responsables del control se encontraron con que el sujeto tenía unos 1,44 gramos de alcohol en sangre.

Se informó que en ese momento fue solicitada la presencia de personal policial para el apoyar el operativo y controlar la situación.

Estaba alcoholizado y armado En el momento que se comenzó el traslado del hombre alcoholizado, se le encontró dentro del vehículo una pistola calibre 11.25, marca Ballester Molina con cargador y siete cartuchos. El detenido quiso justificarse al afirmar que es un exgendarme.