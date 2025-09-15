Video: así organizaron un intento de secuestro a una menor de edad en Tucumán

La Policía de Tucumán detuvo a un hombre de 47 años acusado de intento de secuestro a una menor en San Andrés, departamento Cruz Alta.

Las autoridades locales difundieron los videos de las cámaras de seguridad, que muestran la secuencia completa: desde la aceleración del vehículo en el semáforo hasta la detención.

La madrugada del sábado, la localidad de San Andrés, en el departamento Cruz Alta de la provincia de Tucumán, fue escenario de una persecución policial que derivó en la detención de un hombre acusado de intento de secuestro.

El hecho ocurrió cerca de la 1 en la intersección de la Ruta 306 y la exRuta 9, cuando un vehículo Peugeot 208 bordó aceleró de manera sospechosa al quedar rodeado por una camioneta blanca. Lo que parecía una maniobra imprudente resultó ser el intento desesperado de huida de un sospechoso que, minutos antes, había intentado llevarse a una menor de edad.

Ante el accionar de los sospechosos, la madre de la víctima alertó de inmediato a las autoridades, y el aviso fue transmitido por radio a los patrulleros de la zona. Un móvil de la Comisaría de San Andrés inició la persecución, que quedó registrada en las cámaras de seguridad del municipio.

Los agentes ya estaban advertidos sobre la situación cuando se produjo el escape. Finalmente, el conductor fue reducido en el lugar e identificado como V.O.B., de 47 años, quien fue trasladado a la dependencia policial local.