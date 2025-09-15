Quién es el "Loco del Cuchillo", el hombre que desató el caos en Crónica TV

Las autoridades identificaron al sujeto que atacó al guardia del estudio de Crónica TV. Tenía condena en suspenso por robo y varias causas por drogas.

El "loco del cuchillo" fue detenido tras ingresar sin permiso al estudio de Crónica TV y atacar al guardia de seguridad.

Este lunes por la madrugada, se vivió un momento de tensión en las instalaciones del canal televisivo Crónica TV. Un hombre ingresó al edificio portando un cuchillo con el que apuñaló al guardia de Seguridad. Luego de un intenso operativo policial, el sujeto fue detenido.

De acuerdo con las fuentes policiales, el atacante, identificado como Alexis Walter López, entró de forma violenta al estudio de Crónica TV, ubicado en avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo, a las 5.30 de la madrugada.

Como si fuera poco, una vez que ingresó, el individuo exigió ser entrevistado en vivo. Ante la negativa del personal presente, comenzó a provocar destrozos en el interior del canal y presuntamente agredió a un integrante del equipo de seguridad.

Mirá el video de la detención del atacante Así se llevaban al "Loco del Cuchillo" tras desatar la locura en el estudio de Crónica TV

La situación motivó un operativo policial en la zona. Luego de ser reducido, el sospechoso fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich para su evaluación médica. En tanto, el cuchillo que habría utilizado no fue encontrado en el lugar, aunque las autoridades continúan con las inspecciones para dar con el arma.