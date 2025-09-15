Quién es el "Loco del Cuchillo", el hombre que desató el caos en Crónica TV
Las autoridades identificaron al sujeto que atacó al guardia del estudio de Crónica TV. Tenía condena en suspenso por robo y varias causas por drogas.
Este lunes por la madrugada, se vivió un momento de tensión en las instalaciones del canal televisivo Crónica TV. Un hombre ingresó al edificio portando un cuchillo con el que apuñaló al guardia de Seguridad. Luego de un intenso operativo policial, el sujeto fue detenido.
De acuerdo con las fuentes policiales, el atacante, identificado como Alexis Walter López, entró de forma violenta al estudio de Crónica TV, ubicado en avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo, a las 5.30 de la madrugada.
Como si fuera poco, una vez que ingresó, el individuo exigió ser entrevistado en vivo. Ante la negativa del personal presente, comenzó a provocar destrozos en el interior del canal y presuntamente agredió a un integrante del equipo de seguridad.
Mirá el video de la detención del atacante
La situación motivó un operativo policial en la zona. Luego de ser reducido, el sospechoso fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich para su evaluación médica. En tanto, el cuchillo que habría utilizado no fue encontrado en el lugar, aunque las autoridades continúan con las inspecciones para dar con el arma.
Qué se sabe del atacante
Según lo constatado por los oficiales de la Policía de la Ciudad, Alexis Walter López, conocido como “el loco del cuchillo”, posee antecedentes penales, incluida una condena en suspenso. Su primera detención fue en agosto de 2024 por infracción a la ley de estupefacientes. Fue nuevamente aprehendido por el mismo motivo en dos oportunidades más: en enero y mayo de 2025. Además, posee una condena en suspenso por una causa de robo que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.