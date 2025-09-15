Locura en Crónica TV: hirió a un guardia y quiso salir en vivo durante la madrugada

Cerca de las 5.30 de este lunes, un sujeto ingresó a las instalaciones del canal de noticias y embistió contra el personal de seguridad. Fue detenido.

Un hombre con las facultades mentales alteradas ingresó en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica TV, portando un cuchillo, le dio un puntazo a una persona de Seguridad y, tras un operativo policial, fue detenido.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, donde el sujeto entró diciendo que quería salir en vivo, tras lo cual hirió al hombre de seguridad y se fue a la planta baja donde están los estudios donde rompió varios vidrios.

Desde el canal, llamaron al 911, se evacuó el lugar y arribaron efectivos de la Policía de la Ciudad y Gendarmería que vallaron toda la zona.