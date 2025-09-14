Conductor alcoholizado casi choca a un móvil de Tránsito en Ciudad

El hecho se produjo en San Martín y Gutenberg de la Cuarta Sección. El conductor fue interceptado y su automóvil secuestrado.

Este domingo por la madrugada, personal de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad se encontraba patrullando por la Cuarta Sección cuando un vehículo realizó una maniobra imprudente e intempestiva, que casi colisiona al móvil.

El hecho se produjo en la intersección de San Martín y Gutenberg y en él participó un auto marca Chevrolet Corsa, color gris.

Inmediatamente tras la maniobra, los agentes municipales lograron detener al conductor e identificaron algunos signos de posible estado de ebriedad, por lo que solicitaron apoyo al personal de Tránsito para realizar el control de alcoholemia.