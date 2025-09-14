Conductor alcoholizado casi choca a un móvil de Tránsito en Ciudad
El hecho se produjo en San Martín y Gutenberg de la Cuarta Sección. El conductor fue interceptado y su automóvil secuestrado.
Este domingo por la madrugada, personal de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad se encontraba patrullando por la Cuarta Sección cuando un vehículo realizó una maniobra imprudente e intempestiva, que casi colisiona al móvil.
El hecho se produjo en la intersección de San Martín y Gutenberg y en él participó un auto marca Chevrolet Corsa, color gris.
Inmediatamente tras la maniobra, los agentes municipales lograron detener al conductor e identificaron algunos signos de posible estado de ebriedad, por lo que solicitaron apoyo al personal de Tránsito para realizar el control de alcoholemia.
Al cabo de unos minutos llegó otra movilidad y tras realizarle el dosaje, el resultado arrojó positivo de alcoholemia con 1,77 gramos por litro de sangre, más de tres veces lo permitido. Labraron el acta y secuestraron el vehículo, el cual fue trasladado a la playa de secuestros de 9 de Julio y Coronel Plaza.