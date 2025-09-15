Fuerte amenaza en Crónica TV: Mercedes Ninci reveló los detalles de la tensa situación

La periodista dialogó con Eduardo Feinmann en Radio Mitre y contó cómo hizo el hombre para ingresar a la señal de noticias.

La mañana del lunes estuvo muy movilizada en Buenos Aires luego de que una llamada alertó al personal policial sobre una persona que ingresó a Crónica TV durante las primeras horas del día. Un hombre con las facultades mentales alteradas y con antecedentes ingresó portando un cuchillo, le dio un puntazo a una persona de seguridad, finalmente fue detenido.

El episodio ocurrió a las 5:30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, barrio porteño de San Telmo, cuando el sujeto entró diciendo que quería salir en vivo, pero los empleados de seguridad solicitaron al hombre que se retire.

La periodista Mercedes Ninci, dialogó con Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre y fue allí donde informó detalles sobre la tensa situación: "Buen día, hubo caos en Crónica TV y Diario Crónica. Estaban saliendo en vivo, estaban conduciendo Barbi Corvalán y Mauricio López cuando de golpe aparece un loco con un termo con agua caliente y un cuchillo".

Video: Mercedes Ninci contó los detalles de la amenaza en Crónica TV Fuerte amenaza en Crónica TV: Mercedes Ninci reveló todos los detalles de la situación

"Empezó a amenazar a los conductores que querían que le hicieran una nota", comentó Ninci. Luego, subrayó que llegaron al lugar "fuerzas especiales de la policía, parecía el desembarco de Normandía de la cantidad de policía que había. Finalmente, lo detuvieron, lo acaban de llevar... La pasaron muy mal".