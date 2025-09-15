La noticia más dolorosa que Juanes tuvo que compartir con sus seguidores: "Hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir"

El artista utilizó sus redes sociales para informar una dolorosa novedad que generó conmoción inmediata entre sus seguidores y colegas de la música.

Juanes atraviesa un profundo dolor tras la partida de su madre, Alicia Vázquez, cuya muerte anunció este 14 de septiembre a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje, el artista compartió la noticia con sus seguidores y recibió una ola de apoyo y afecto en este difícil momento.

"A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas…", comienza diciendo el posteo del artista.

Juanes Instagram El artista comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de su madre. Captura de pantalla Instagram Juanes.

"El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", fue como Juanes decidió recordar a su madre.

"A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí", expresó el cantante.