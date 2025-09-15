La noticia más dolorosa que Juanes tuvo que compartir con sus seguidores: "Hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir"
El artista utilizó sus redes sociales para informar una dolorosa novedad que generó conmoción inmediata entre sus seguidores y colegas de la música.
Juanes atraviesa un profundo dolor tras la partida de su madre, Alicia Vázquez, cuya muerte anunció este 14 de septiembre a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje, el artista compartió la noticia con sus seguidores y recibió una ola de apoyo y afecto en este difícil momento.
"A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas…", comienza diciendo el posteo del artista.
"El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", fue como Juanes decidió recordar a su madre.
"A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí", expresó el cantante.
"Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida", continuó el artista.
"Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO", cerró diciendo Juanes.